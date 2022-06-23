نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022 عبر موقع eduservices.edu.gov.qa برقم المقعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة قطر 2022 هي من الكلمات التي تشتعل بها محركات البحث في دولة قطر الشقيقة، حيث انتظر الطلاب وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر طوال الفترة الماضية، وهذا وسط مشاعر مليئة بالقلق والتوتر خوفاً من نتيجة الاختبارات التي خاضها الطلاب في الفترة الأخيرة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية أن النتيجة الآن يتم تجهيزها بترفع عبر الموقع الخاصة بالوزارة ليستخرج الطلاب النتيجة بكل سهولة، ونوافيكم في هذا المقال رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022

انتهى طلاب وطالبات الثانوية في قطر من اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني في الفترة الأخيرة، وبعدها على الفور بدأت عمليات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب على قدم وساق حتى تنتهي منها اللجان بسرعة لتعلن النتيجة في أقرب وقت ممكن، وبعدها بدأت عمليات رصد الدرجات والمراجعة لتكون النتيجة مؤهلة لاعتمادها ورفع عبر النتيجة عبر الموقع الخاص بالوزارة، حيث أكثر ما يشغل بال الجميع حالياً في قطر هي نتائج الثانوية العامة التي تعتبر من أهم مراحل التعليم والتي بعدها سيلتحق الطالب بمرحلة التعليم الجامعي، والتي يتم تحديد الجامعة التي يلتحق بها الطالب وفقاً للمجموع التي يحصل عليه.

نتائج الثانوية قطر 2022

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم القطرية إبراهيم بن صالح النعيمي، بأن نتيجة الثانوية العامة بقطر ستعلن خلال الأسبوع الحالي بحد أقصى، وهذا بعد أنهت بالفعل عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والنتيجة حالياً هي قيد الاعتماد وستؤهل خلال الساعات القليلة المقبل لرفعها عبر الموقع الإلكتروني التي حددته الوزارة للإعلان عن النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2022 برقم المقعد

حرصت وزارة التربية والتعليم القطرية على توفير رابط الكتروني متاح أمام طلاب الثانوية العامة، حنة يمكنهم الاستعلام عن نتيجة اختباراتهم بكل سهولة دون تعب ولا مجهود ولا حتى الاضطرار للنزول للمدارس، ويتم استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2022 بالخطوات التالية: