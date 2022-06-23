منصة منظرة home.moe.gov.om التي يدخل عليها الطلاب في المرحلة التعليمية المبكرة في سلطنة عُمان، من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي، والتي يكون عليهم الدخول عليها لمتابعة الدروس التعليمية إلكترونيا وإنشاء حساب عليها لمتابعة تلك الدروس وأداء الواجب المدرسي، كما يبحث الطالب الذي أضاع كلمة المرور التعرف على الآلية الخاصة بإعادة إنشاء كلمة مرور خاصة به من جديد.

منصة منظرة home.moe.gov.om كيفية استعادة كلمة المرور عبر بوابة التعليم المدمج (1-4) ابتدائي

يتابع الطلاب في التعليم الابتدائي في سلطنة عمان استخدام المنصة الأحدث لهم التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم منذ حوالي عامين، ويقوم ولي الأمر بمتابعة صحة وسلامة دخول الطفل إلى المنصة بكلمة المرور التي أنشأها له في التسجيل الأول، بينما يعيد الطلاب الدخول إلى المنصة ويكون قد نسي كلمة الدخول، والتي يستخدمها لمتابعة الدروس الإلكترونية والتي يكون عليه متابعتها طوال العام لتعظيم الاستفادة من المعطيات على المنصة، والتي تتضمن العديد من المواد التعليمية.

مشتملات منصة منظرة للطلاب من الأول وحتى الرابع الابتدائي

يكون في المنصة الفيديوهات التعليمية التي تقوم بتعليم الطفل أساسيات اللغة العربية والانجليزية.

أيضا يوجد تعليم أساسيات الرياضيات من خلال أسلوب تعليمي شيق يجذب الأطفال ويجبب إليهم التعلم.

يتم التواصل عبر المنصة مع معلمي الفصل للتعليم الإلكتروني عن بعد في فترات الغياب القصري عن المدارس، بفيروس كرونا أو المرض.

يتاح الاستمرار في التعلم والمتابعة عبر منصة المنظرة للطلاب بالمرحلة التعليمية المبكرة حتى يتمكن الطفل من الحروف الابجدية والعملية الحسابية المبسطة.

كيفية استعادة كلمة المرور للطالب على منصة منظرة

يتم تسجيل الدخول على بوابة التعليم المدمج في سلطنة عمان. يقوم باختيار الدخول إلى منصة منظرة. يتم اختيار طريقة الدخول. يقوم بإنشاء حساب جديد على المنصة. يتم تسجيل كافة بيانات الطفل للحصول على حساب جديد.

ويكون على الطالب الراغب في الدخول على المنصة التعليمية أيضا تحديث كلمة المرور التي كان يستخدمها سابقا، حيث يقوم ولي الأمر بالدخول على المنصة التعليمية وإعادة التسجيل الإلكتروني من جديد لتحديث عملية الدخول، وجدير بالذكر أن المنصة التعليمية لا يقتصر استخدامها على اليوم الدراسي حيث تكون الاستفادة منها أيضا للطالب في المنزل لاستمرار التعلق بالدراسة والحرص على أن يقوم بدخول العام الدراسي الجديد لديه المعلومات الكافية عن اساسيات اللغة والحساب وغيرها.