بوابة توظيف المعلمين hiring.moe.gov.om في سلطنة عُمان للراغبين في العمل في القطاع الحكومي في عدد من التخصصات المحددة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الشواغر في المدارس الحكومية في تخصص اللغة الإنجليزية للراغبين في العمل من خريجي كليات التربية العام والحاصلين على التربوي ما بعدد الشهادة الجامعية، ويتم تحديد مواعيد التقديم والفترة الزمنية للتقديم والبوابة، مع الالتزام بشروط العمل وتجهيز كافة الوثائق المطلوبة للتقديم.

بوابة توظيف المعلمين hiring.moe.gov.om رابط تسجيل شواغر اللغة الإنجليزية

يتابع الشباب في سلطنة عمان البحث عن سبل التوظيف أو العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ويتم متابعة كافة الإعلانات عن الوظائف لتوفير فرص للعمل للراغبين في ذلك، ويكون على الجميع الالتزام بالمعايير العامة للتقديم والحصول على المؤهلات والوثائق المطلوبة عند التقديم، وتسعة وزارة العمل لتوفير الفرص المناسبة ليعمل الشباب فيها للقضاء على نسب البطالة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة، كما تطالب الوزارة المسجلين فيها تحديث بياناتهم للحصول على البيانات الأحدث لهم فيها.

إعلان شواغر وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن عدد من الشواغر في تخصص اللغة الإنجليزية لعام 1444 الجديد، ويتوفر العمل للتقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية مضافا إليه المؤهل التربوي، على أن يتم التقديم في الموعد المحدد للتقديم خلال شهر كما يكون اتباع كافة خطوات التسجيل الإلكتروني.

موعد التسجيل الإلكتروني لوظائف المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم في شواغر وظائف التعليم يكون إلكترونيا فقط على أن التقديم في التوقيت التالي:

موعد بداية التسجيل الإلكتروني الحد الأقصى للتقديم 22 يونيو 2022 19 يوليو 2022

شروط التقديم في البوابة الإلكترونية

يجب أن يكون من الجنسية العمانية على أن يكون لديه الوثائق المطلوبة ويكون لديه شهادة بحسن السير والسلوك.

يكون التقديم إلكترونيا فقط.

يجب تسجيل كافة بيانات المتقدم صحيحة وبيانات المؤهل الدراسي مع تحمل مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.

يكون الطلب غير مستوف الشروط ولا يتم القبول بالعمل إذا تقاعس المتقدم عن تقديم أحد الوثائق المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي مع التعليم التربوي بعد الجامعي.

يتم إرفاق شهادة وإفادة بتخرج صاحب الطلب في العام الأكاديمي 2022-2022.

يقوم بإرفاق كشف درجات التخرج.

يجب أن يكون مقيدا من قبل في وزارة العمل.

يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية ورقم القيد في وزارة العمل.

يكون المتقدم مستوفي لساعات العمل المعتمدة المحددة للتخصص الواردة بالقرار رقم (6/2/2016) الصادر عن مجلس التعليم آنذاك بتاريخ 23/5/2016م .

يخضع الخريجون المتقدمون لشغل وظيفة معلم اللغة الإنجليزية الحاصلون على المعدل المطلوب في أحد اختباري نظام اللغــة الإنجليزية الدولـيين ACADEMICIELTS) ) المستــوى ( 6 ) أو( TOEFL ) بمعدل( 79 ) Internet Based Test للاختبار والمقابلة المقررة لشغل الوظيفة.

يكون لائق طبيا.

لا يجب أن يكون قد تعين من قبل في أحد الوظائف الحكومية.

الإطار العام للتوظيف

يتم التوظيف حال توفر الشروط المقررة مسبقا.

يجب الحصول على دقة في البيانات والوثائق.

يقوم المتقدم بالخضوع للاختبار المقرر قبل التعيين.

في حال تساوى التقدير التحريري بين المتقدمين يتم اختيار الأكبر سنا أو الأسبق قيدا بمكتب العمل.

كيفية التقديم في وظائف سلطنة عمان التعليمية