الأمم المتحدة: هذه المنطقة هى الأكثر تضررا من زلزال أفغانسان

جدة - نرمين السيد - قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بـ الأمم المتحدة إن الزلزال الذى بلغت قوته 5.9 درجة والذى ضرب أفغانستان فجر الأربعاء، بالتوقيت المحلى أثر على مقاطعتى باكتيكا وخوست، مشيرا إلى أن الزلزال - الذى تم تسجيله على عمق 10 كيلومترات - شعر به السكان فى المقاطعات المجاورة بما فى ذلك كابول وكذلك فى إسلام آباد وباكستان والهند.





وأضاف المكتب الأممى فى تقرير وزعه يانس ليركا، المتحدث باسم المكتب فى جنيف - إلى أن المناطق المتضررة من زلزال أفغانستان التى تم تحديدها حتى الآن تشمل برمال وزيروك ونيكا وجيان فى مقاطعة باكتيكا ومنطقة سبرا فى مقاطعة خوست.

وأوضح أن المعلومات الواردة تفيد بأقة جايان فى مقاطعة باكتيكا هى الأكثر تضررًا حيث قتل ما يصل إلى 200 شخص وجرح 100 شخص وكثير منهم إصاباتهم خطيرة.

وأكد التقرير أن العدد النهائى للقتلى والجرحى لم يتم إحصاؤه بعد، خاصة وأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 1800 منزل قد دمرت كما لحقت أضرار فى جيان وبما يمثل 70% من مجموع المساكن فى المنطقة فى الوقت الذى ورد أن 25 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون فى منطقة سبرا بإقليم خوست.

وقال التقرير إن وزارة الدفاع أرسلت بالفعل 5 طائرات هليكوبتر إلى ولاية بكتيكا لتسهيل تقديم الإسعاف وكذلك فريق طبى واحد إلى منطقة جايان كما نشرت "اليونيسف" ما لا يقل عن 12 فريقا من العاملين الصحيين فى المقاطعة، إضافة إلى العديد من فرق الصحة والتغذية المتنقلة فى منطقة برمال فى مقاطعة باكتيكا ومنطقة سبرا فى مقاطعة خوست.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن الاحتياجات الفورية التى تم تحديدها تشمل رعاية الإصابات الطارئة والمأوى فى حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمساعدة الغذائية ودعم المياه والصرف الصحى والنظافة الصحية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من استمرار جهود البحث والإنقاذ، تعرقل الأمطار الغزيرة والرياح جهود المروحيات التى ورد أنها غير قادرة على الهبوط، فى نفس الوقت الذى تقوم السلطات فى الوقت الحاضر بنقل الضحايا إلى "شارانا" ومستشفى باكتيكا ومستشفى أورجون مع إغلاق الطريق بين "شاهيدانو تشوك" ومستشفى "شارانا" أمام حركة المرور المدنية لتسهيل نقل الجرحى.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من المقرر إجراء تقييمات مشتركة للاحتياجات تشمل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمى والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات أخرى.