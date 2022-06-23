طريقة تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للأطفال والكبار عبر أبشر absher.sa

في مثل هذه الأيام نجد العديد من الأشخاص يحاولون تجديد جواز السفر الخاص بهم سواء إن كان السفر بغرض الذهاب إلى السعودية لأداء مناسك الحج أو حتى لزيارة أحد الأقارب، والبعض لا يعرف كيفية تجديد، لذلك من خلال السطور القادمة سنحاول أن نعرض عليكم طريقة تجديد الجواز السعودي بسهولة.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي

إن كنت في حاجة إلى أن تجدد جواز السفر الخاص بك للسفر إلى المملكة العربية السعودية، فعليك باتباع الطريقة التي نعرضها عليك فيما يلي:

قم بالدخول على المنصة أبشر التي خصصتها الحكومة السعودية لخدمة المواطنين.

قم بالذهاب على تجديد جواز السفر السعودي.

قم بكتابة اسمك بالطريقة الصحيحة كما هو مدون في إثبات الهوية.

قم بكتابة كافة المعلومات التي تطلب منك مع إرفاق الصورة الشخصية لك.

قم بتدوين اسمك مرة أخرى ولكن في هذه المرة باللغة الإنجليزية.

قم باختيار دولتك.

اضغط على كلمة موافق.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المقدم على جواز السفر السعودي سواء أكان يجدده أو يحتاج إلى إصداره للمرة الأولى، وهذه الشروط نعرضها عليكم فيما يلي:

في حالة إن كان عمر الشخص يزيد عن العشرة سنوات

لا بد من تسجيل حساب شخصي على المنصة المقدمة من الدولة والمعروفة باسم أبشر.

سجل اسمك في العنوان الوطني.

القيام بدفع جميع الرسوم المطلوبة منك.

كما أنه لا بد من تواجد ولى أمر من أجل التجديد.

في حالة أن الفرد أقل من خمسة عشر سنوات

أن يقوم ولى الأمر بتسجيل الطفل على سجل أسرته.

دفع كافة الأموال المطلوب سدادها قبل التسجيل.

إرفاق صور 4*6 للطفل عددهم إثنين من أجل طبعها وختمها في جواز السفر.

لابد من وجود جواز السفر السابق من أجل التجديد.

في نهاية الحديث عن طريقة تجديد الجواز السعودي فقد قمنا بعرض الخطوات التي عليك إتباعها من اجل التجديد، كما قدمنا لكم أهم الشروط الواجب توافرها من أجل تجديد جواز السفر الخاص بكم، فعليك قراءة المقال جيدًا للإستفادة من كل مابه من معلومات.