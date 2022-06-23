نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم السكني المملكة العربية السعودية 2022؟ خطوات الاستعلام والشروط الأساسية للاستحقاق 1443 في المقال التالي
أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، حيث أن جميع المستفيدين يعتمدون علي هذا الدعم المقدم من وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل الوزارة على تقديم الدعم لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وأيضًا الأرامل والمطلقات ويوجد العديد من التساؤلات حول موعد الصرف لشهر يونيو الحالي 2022-1443.
أوضحت وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية بأنه يتم صرف الدعم السكني للمستحقين والذين يستوفوا كافة الشروط المحددة طبقًا للمواعيد التي تم الإعلان عنها بصورة رسمية، ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم 23 من كل شهر، يوم 24 ذو القعدة 1443 هجريًا، حيث يتم الصرف للأسر المستفادة والمواطنين المقيدين في منصة الدعم السكني، حتى يتمكنوا من صرف الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.
طريقة الاستعلام عن الدعم
يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم السكني الاستعلام عن المبلغ الصرف باتباع الخطوات التالية:
- أولا عليك الذهاب إلى رابط منصة سكني.
- وبعد ذلك على المستفيد أن يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة.
- ومن ثم تدوين رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور، ورمز التحقق.
- وأخيرا يمكن للمستحق الدعم أن يستعلم عن المبلغ عن طريق حاسبة الدعم، من خلال كتابة بيانات المستحق والتأكد من صحتها وإدخالها بصورة صحيحة.
الشروط المحددة للاستحقاق من الدعم
وضعت المملكة بعض المنتجات العقارية للأسر الفقيرة حتى يمكنك اختيار المسكن الملائم، والتي تستوفي كافة الشروط التالية:
- يجب أن يكون المستفيد جنسيته سعودي.
- يتم استثناء السيدة الغير سعودية التي لديها أولاد سعوديين.
- أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن ٢٥ عام.
- ألا يكون المتقدم يمتلك أي عقارات خلال ٥ سنوات.
- لا بد أن يكون المتقدم لا يستفيد من أي دعم حكومي.
- يشترط أن تكون السيدة المطلقة قد مضى علي طلاقها عامين حتى تستطيع الحصول على مبلغ الدعم.
- يجب أن يكون جميع أفراد الأسرة التي توافي عائلها (الأب) متواجدون في مكان واحد بعد الوفاة، حتى يستطيعوا الحصول على
- الدعم السكني.
- على الراغب في الحصول على الدعم أن تكون إقامة مستديمة في أراضي المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى ينزل الدعم السكني المملكة العربية السعودية 2022؟ خطوات الاستعلام والشروط الأساسية للاستحقاق 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.