متى ينزل الدعم السكني المملكة العربية السعودية 2022؟ خطوات الاستعلام والشروط الأساسية للاستحقاق 1443

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، حيث أن جميع المستفيدين يعتمدون علي هذا الدعم المقدم من وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل الوزارة على تقديم الدعم لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وأيضًا الأرامل والمطلقات ويوجد العديد من التساؤلات حول موعد الصرف لشهر يونيو الحالي 2022-1443.

أوضحت وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية بأنه يتم صرف الدعم السكني للمستحقين والذين يستوفوا كافة الشروط المحددة طبقًا للمواعيد التي تم الإعلان عنها بصورة رسمية، ويتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم 23 من كل شهر، يوم 24 ذو القعدة 1443 هجريًا، حيث يتم الصرف للأسر المستفادة والمواطنين المقيدين في منصة الدعم السكني، حتى يتمكنوا من صرف الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن الدعم

يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم السكني الاستعلام عن المبلغ الصرف باتباع الخطوات التالية:

أولا عليك الذهاب إلى رابط منصة سكني.

وبعد ذلك على المستفيد أن يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

ومن ثم تدوين رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور، ورمز التحقق.

وأخيرا يمكن للمستحق الدعم أن يستعلم عن المبلغ عن طريق حاسبة الدعم، من خلال كتابة بيانات المستحق والتأكد من صحتها وإدخالها بص ورة صحيحة.

الشروط المحددة للاستحقاق من الدعم

وضعت المملكة بعض المنتجات العقارية للأسر الفقيرة حتى يمكنك اختيار المسكن الملائم، والتي تستوفي كافة الشروط التالية: