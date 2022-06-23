متى رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022- 1443

متى رواتب المتقاعدين سؤال هام ورد عن الكثيرين، الأمر الذي دفع المؤسسة العامة الخاصة بشؤون المتقاعدين لتحديد المواعيد التي سيتم فيها صرف رواتبهم، حيث أن يتم مطابقة الشروط المفروضة عليهم ليتم صرف الراتب الخاص بالذين تنطبق عليهم الشروط.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين

صرحت المؤسسة العامة بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو الجاري.

حيث سيتمكن المتقاعدين من بدء صرف رواتبهم في يوم الأحد الموافق ٢٦ من يونيو لعام ٢٠٢٢ و٢٧ من شوال لعام ١٤٤٣.

طريقة معرفة موعد رواتب المتقاعدين

يمكننا بسهولة معرفة موعد رواتب المتقاعدين من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

فتح الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد

ملء البيانات المطلوبة عن المتقاعد مثل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي ثم الضغط على أيقونة استعلام.

ستظهر على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الراتب المستحق وموعد صرفه بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى موقع الوزارة وذلك في إطار تفعيل دور الحكومة الإلكترونية لتسهيل الخدمات على المواطنين.

زيادة رواتب المتقاعدين

يوجد عدد كبير من المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية الذين يقارب عددهم حوالي مليار ومئتي مليون حسب إحصائية تمت في ٢٠١٩، وكذلك قد تم حصر المبالغ المالية المستحقة لسد رواتب المتقاعدين حسب ما صرحت المؤسسة العامة وقد وصلت قيمة هذه الاستحقاقات إلى ٨٠ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٩، مع مراعاة الزيادات التي لا بد من حدوثها في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى حدوث زيادة برواتب المتقاعدين بنسبة ٥٪، حيث تسعى الحكومة والمؤسسات الأخرى جاهدة لمحاولة تعويض زيادات الأسعار العالمية بعد الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم أجمع، مما جعلها تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، إلا أن المملكة تسعى جاهدة لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها.

وكذلك نكون قد قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بسؤال متى رواتب المتقاعدين سواء موعد صرفها أو الزيادة الطارئة عليها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أمع مما اثر على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل التوريدات وبالتالي أسعار بعض السلع، أو طريقة الاستعلام إلكترونيا عن موعد وقيمة صرف الرواتب.