معلمو بريطانيا يهددون بالإضراب.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، أرسل الاتحاد الذى يبلغ أعضاؤه أكثر من 460 ألف عضو، إلى نظيم الزهاوى، وزير التعليم البريطانى، تحذيرًا واضحًا بأن الحكومة يجب أن تدعم الرواتب فى ظل التضخم الزائد، أو مواجهة إضرابات فى الخريف.

ورد الزهاوى بالقول إن المعلمين الجدد سيحصلون على زيادات أعلى من معدلات التضخم فى رواتبهم الابتدائية على مدى العامين المقبلين، وألمح إلى أن الإضرابات قد "تخاطر بإلغاء" التقدم الذى أحرزه التلاميذ الذين يتعافون من تداعيات كورونا وإغلاق المدارس.

وأضاف: "لقد عانى الشباب من اضطراب تعليمهم أكثر من أى جيل مضى، وهذا العمل الحيوى للمعلمين هو الذى يساعدهم على العودة إلى المسار الصحيح".

وحذر الاتحاد وزير التعليم من أن رواتب المعلمين انخفضت بمقدار الخمس بالقيمة الحقيقية منذ عام 2010 - حتى قبل ارتفاع التضخم الأخير.

وفى سياق متصل، بدأ عمال السكك الحديدية فى بريطانيا، الثلاثاء، إضرابا لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات، فى أكبر نزاع منذ ثلاثين عاما.

ووفقًا لموقع "فرانس 24"، وصف ميك لينش، الأمين العام لنقابة السكك الحديدية "RMT" عروض الزيادات فى الأجور بأنها أقل من التضخم.

وبالإضافة إلى تدنى الأجور، نددت "RMT" بتدهور ظروف العمل و"آلاف التسريحات" التى تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية فى بريطانيا القيام بها.