أحصل على نتيجة البكالوريا 2022 BAC في تونس الدورة الرئيسية عبر رسائل الهاتف SMS

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في تونس الإعلان عن نتيجة البكالوريا 2022 وذلك بعد أن أنهى الطلاب الاختبارات النهائية واقتربت عملية تصحيح الأوراق من الانتهاء، ومع العد التنازلي لإعلان نتائج الدورة الرئيسية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تساؤلات كثيرة عن موعد الإعلان عن النتائج، وسوف نعلن لكم خلال المقال كل ما يخص النتيجة وطريقة الحصول عليها سواء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو عن طريقة خدمة رسائل الهاتف sms والتي أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات المختلفة للتسهيل على الطلاب في الحصول على نتائجهم بدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو لأي مكان حيث تمكنك تلك الخدمة في معرفة النتيجة من المنزل وذلك فور صدورها.

نتائج البكالوريا 2022 bac في تونس

وأعلنت وزارة التربية التونسية بأن تصحيح الأوراق أوشك على الانتهاء وسوف يتم مراجعة الدرجات واعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبذلك سوف يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع المقبل، ويتمكن بذلك جميع الطلاب من معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد المقررة عليهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والذي سوف يتم رفع النتائج عليها خلال أيام قليلة، ولكي تستطيع معرفة النتيجة إلكترونياً يجب إتباع الآتي:

الدخول على موقع وزارة التربية التونسية

الضغط على “نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية 2022”.

إدخال اسم الطالب ورقم التعريف.

الضغط على “بحث”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

كيفية الاشتراك في خدمة رسائل الهاتف sms

كما قامت وزارة التربية بالإعلان عن خدمة الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب من خلال رسائل الهاتف sms وذلك من خلال اشتراك الطالب في الخدمة والتي تكون بمقابل مادي قليل، وسوف يتم إرسال النتيجة إلى الطلاب عبر الهاتف في يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو 2022، وذلك قبل أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني، وتأتي تلك الخدمة بالتعاون بين وزارة التربية وشركات الاتصالات (أورنج – اتصالات – اوريدو) وذلك بمقابل مادي رمزي يتم خصمه مع إرسال الرسالة ويبلغ قيمته 950 مليم فقط.

ويتم الاشتراك في تلك الخدمة من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم (85005) ويكون محتوى الرسالة كلمة bac ثم مسافة يليها رقم التسجيل الخاص بالطالب ثم نجمة (*) يليها رقم بطاقة التعريف الوطنية، ويتم إرسال الرسالة بهذا النحو وسوف يتم تلقي رسالة في يوم إعلان النتائج عبر هاتفك بها كافة تفاصيل النتيجة.