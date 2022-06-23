الكونجرس الأمريكى يقر زيادة بعشرات المليارات للإنفاق العسكرى

جدة - نرمين السيد - أجرت لجنة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى تعديلًا على مشروع ميزانية الدفاع للعام المقبل، حيث أقرت زيادة بلغت 37 مليار دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بمليار دولار.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، تم الموافقة على التعديلات بالأغلبية حيث حظيت بموافقة 42 عضوا، مقابل الرفض من قِبَل 17 عضوا. ومن جهته قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكى، إن القوات الأوكرانية غير قادرة على الصمود أمام الجيش الروسى". وأضاف: "أوكرانيا لم تعد موجودة وخسرت أخيرًا بسبب سياسة الرئيس فلاديمير زيلينيسكى. وكانت تنص النسخة الأصلية من مشروع الميزانية، على تخصيص 450 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا، ولكن تمت زيدتها لتصبح مليار دولار. وإلى جانب ذلك، اقترح أعضاء الكونجرس منح وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن سلطة تزويد أوكرانيا بالدعم فى مجال الاستخبارات والأمن.

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