واشنطن: قادة مجموعة السبع والناتو يسعون لزيادة الضغط على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن قادة مجموعة الدول السبع الغنية وحلف شمال الأطلسى "الناتو" سيسعون إلى زيادة الضغط على روسيا بشأن حربها فى أوكرانيا فى اجتماعات الأسبوع المقبل، مع توضيح أنهم ما زالوا قلقين بشأن الصين.





ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قال المسؤولون، إن الناتو سيعلن عن التزامات جديدة لتعزيز الأمن الأوروبى، فى حين أن مشاركة قادة من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ستظهر أن الحرب فى أوكرانيا لم تنتقص من التركيز على الصين.

وقال أحد المسؤولين إنه من المتوقع أيضا أن يعالج زعماء مجموعة السبع "الممارسات الاقتصادية القسرية" للصين، والتى أصبحت أكثر عدوانية فى السنوات الأخيرة.

وتتمثل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى كل من "الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان".

ومن جهته دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى تعزيز العلاقات بين مجموعة دول بريكس التى تضم كلا من "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا"، فى ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التى تضرب الاقتصاد الروسى بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وتسعى روسيا إلى خفض الاعتماد على الدولار واليورو فى وإيجاد آليات بديلة للتحويلات الدولية، من خلال تطوير علاقاتها مع شركائها فى "البريكس".