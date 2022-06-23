موعد نزول الدعم السكني 2022 في المملكة وزارة الاسكان “توضح” التفاصيل 1443

موعد نزول الدعم السكني يبحث الجميع من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي عن موعد صرف الدعم، الذي تقوم وزارة الإسكان بتوفيره للمواطنين المستفيدين من الدعم، وتعمل الوزارة جاهدة على توفير العدالة بين المواطنين السعوديين، أيضًا تقوم الوزارة بتوفير مسكن ملائم، أو تقديم دعم مالي للحصول على المسكن للكثير من المجتمع السعودي، الذين لا يملكون منزل خاص بهم، مثل المطلقات والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود.

موعد نزول الدعم السكني

صرحت وزارة الإسكان السعودي عن موعد صرف الدعم السكني الذي يتم صرفه كل شهر للمستحقين والذين يتوافر لديهم كافة الشروط المحددة من قبل الوزارة، وقد أعلنت الوزارة عن موعد الإيداع يوم 23 من كل شهر، ويتم الصرف يوم 24 من كل شهر ميلادي، حيث يتم صرف الدعم السكني للأسر المستحقة والأشخاص المقيدين في منصة الدعم السكني ليتمكنوا من الاستفادة وصرف الدعم الذي تقدمها لهم المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني الاستعلام عن المبلغ الذي يتم صرفه كل شهر وهذا باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط منصة سكني .

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

ومن ثم قم بكتابة رقم الهوية وكلمة السر ثم رمز الكود المرئي.

يمكن المستفيد معرفة المبلغ الذي يستحقه عن طريق آلية حاسبة الدعم، وذلك بإدخال معلومات المستفيد كاملة وبشكل صحيح.

الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم

تقوم المملكة بوضع عدة من المنتجات العقارية للأسر المحتاجة حتى تتمكن من اختيار الأنسب لهم، والتي تكون مستوفية الشروط التالية: