الجزائر تدين الهجمات الإرهابية فى مالى وتدعو إلى رد فعل إفريقى ودولى حازم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الأربعاء، تضامنها مع مالى حكومة، وشعبا فى هذه المحنة الأليمة، وتقدمت تعازيها لأسر ضحايا هذه الأعمال الإجرامية.
ودعت الجزائر إلى رد فعل حازم من جانب الاتحاد الإفريقى، وكذلك المجتمع الدولى ككل، مؤكدة على الضرورة الملحة لزيادة التعبئة الدولية للقضاء على هذه الآفة التى ما فتئت تتفاقم فى القارة.
كما أكدت الجزائر، بحسب البيان، على ضرورة إحراز تقدم سريع وكبير فى تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى، المنبثق عن "مسار الجزائر"، من أجل تعزيز قدرات دولة مالى وبسط نفوذها على كامل أراضيها.
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هى اتفاقية تمت بين مالى والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية فى عام 2015.
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