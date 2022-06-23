الخارجية الأمريكية تناقش مع نظيرتها الفرنسية سبل الاستجابة لاحتياجات كييف

جدة - نرمين السيد - أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكى، ويندى شيرمان، تحدثت مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم لبحث التنسيق المستمر لدعم أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، بما فى ذلك أفضل السبل للاستجابة للاحتياجات الأمنية الملحة لأوكرانيا.





وأضاف "برايس" فى بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية: "كما ناقشا انعدام الأمن الغذائى العالمى، والذى تفاقم بسبب حرب بوتين غير المبررة وغير المبررة". وتابع: "وتحدثا أيضًا عن الاستعدادات لقمة الناتو القادمة فى مدريد والتأكد من أن الحلف يظل جاهزًا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وسلطت شيرمان الضوء على الحاجة إلى استمرار التنسيق لدعم هايتى.

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