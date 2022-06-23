بريطانيا ترحب بإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجى

جدة - نرمين السيد - وأكدت "تروس" وفقًا لوكالة الأنباء السعودية أن دول مجلس التعاون الخليجى شركاء اقتصاديون أقوياء للمملكة المتحدة، مضيفةً أن من شأن اتفاقية التجارة الحرة أن تعزز من اقتصاد المملكة المتحدة، كما تقدم فرصًا استثمارية جديدة.

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