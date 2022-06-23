واشنطن توافق على بيع صواريخ متطورة مضادة للإشعاعات إلى أستراليا

وفى بيان بعثته إلى الكونجرس الأمريكى، قالت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى DSCA، إن الصفقة تشمل بيع 15 وحدة تحكم من الصواريخ المتطورة المضادة للإشعاعات، بالإضافة إلى أجزاء التوجيه الخاصة بها وأكثر من 15 محرك صاروخ عالى السرعة مضاد للإشعاعات HARM، إلى جانب 15 رأس حربى ووحدة تحكم.
وقالت مجلة "جينز" العسكرية، إن الصفقة الأمريكية لأستراليا تتضمن أيضاً صواريخ "إيه جى إم-88 إى 2" التكتيكية كاملة الأجزاء، بالإضافة إلى صواريخ التدريب من الطراز نفسه فضلاً عن محركات الصواريخ الحية والتدريبية، وأجهزة استقبال نظام تحديد المواقع، والحاويات، معدات الدعم والتجريب.
ومن بين المكونات الأخرى التى تتضمنها الصفقة أجهزة دعم واختبار مقاتلات الحرب الإلكترونية من طراز "إى إيه-18 جى جراولر"، وقطع غيار وأطقم إصلاح، وبرمجيات سرية وغير سرية.
وتقول مجلة "جينز"، إن صفقة الصواريخ المتطورة الموجهة المضادة للإشعاعات من طراز AGM-88E2 فى ستسهم فى تعزيز قدرات أسطول مقاتلات الحرب الإلكترونية من طراز "إى إيه-18 جى جراولر" التابعة لسلاح الجو الملكى الأسترالى RAAF.
وتقول الوكالة الأمريكية إن المبيعات المحتملة سوف "تحسن قدرات أستراليا على مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال إجهاض الانبعاثات الرادارية المثبتة على عتاد برى أو بحرى ضمن نظم الدفاع الجوى للعدو".
وتشير المجلة إلى أن شركة "نورثروب جرومان" لنظم المعلومات ستكون المتعاقد الرئيس لهذا المشروع.
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