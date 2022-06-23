العالم اليوم - طلب من بايدن للكونغرس بشأن البنزين وسط أسعار قياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 12:21 صباحاً - دعا الرئيس الأمركي جو بايدن، الكونغرس، الأربعاء، إلى إقرار تعليق مدته ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود.

وفي الإعلان عن تأييده للتعليق، ردد بايدن أيضا بعض المخاوف بشأن فاعليته، لكنه قال إن الأسر الأميركية التي تدفع ثمنا مرتفعا كثيرا لشراء البنزين ناتجا بين عوامل أخرى عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، تستحق دعما ماليا.

وقال بايدن: "أدرك تماما أن تعليق ضريبة البنزين لن يعالج المشكلة، لكنه سيقدم للأسر بعض التخفيف المباشر بينما نعمل على دفع الأسعار للانخفاض في الأجل الطويل".

وحث الرئيس أيضا الولايات على أن تعلق لفترة مؤقتة ضرائب الوقود التي غالبا ما تكون أعلى من المعدلات الاتحادية.

وطلب من شركات النفط الكبرى اقتراح أفكار بشأن كيف يمكن استعادة طاقة التكرير العاطلة عندما يجتمعون مع وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، الخميس.

ويحتاج تعليق ضريبة البنزين الاتحادية البالغة 18.4 سنتا للغالون و24.4 سنتا لضريبة الديزل إلى موافقة من الكونغرس الأميركي.

وعبًر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كليهما عن معارضة لتعليق الضريبة ويشعر بعض الديمقراطيين، ومن بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بقلق من أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير محدود على الأسعار.