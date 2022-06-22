الملك : السعودية ستظل سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:59 مساءً - دوت الخليج :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية "ستظل بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية".

وقال الملك عبر تويتر: "أخي سمو الأمير محمد بن سلمان، شرّفت دارك وأهلك في الأردن. ستظل السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية، وسنظل في الأردن، المعين والجار الأمين، لجميع الأشقاء العرب لما فيه خير بلادنا وشعوبنا".

وقال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إن "زيارة أخي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سادتها روح المودة والإخاء التي تعكس عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية"