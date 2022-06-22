نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز visa.mofa.gov.sa عبر منصة التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز لم يعد بالأمر الصعب الآن فالمملكة العربية السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يحتاج إليها المواطنين ويبحثون عن كيفية الوصول إلى تلك الخدمات، ومن أبرز ما يبحث عنه المواطنين في السعودية مؤخراً هو طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

يمكنك الآن الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية عن طريق الإنترنت من خلال الدخول الى منصة خدمة التأشيرات وفيما يلي سوف نذكر لكم الخطوات:

تسجيل الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات عبر رابط منصة التأشيرات ومتابعة الخطوات.

الضغط على الدخول إلى حقل الاستعلام.

الضغط على الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

قم بإدخال البيانات التالية وهي، كتابة رقم جواز السفر، رقم طلب التأشيرة، وإدخال رمز التحقق.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

سوف يظهر لك جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها.

كيفية التأكد من إصدار التأشيرة إلكترونية

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية توفر منصة إلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين يمكنهم من خلالها التأكد من إصدار التأشيرة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز عبر الرابط الرسمي لها.

ثم الضغط على زر الاستعلام.

قم بالضغط على أيقونة التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية.

إضافة رقم التأشيرة المراد الاستعلام عنها في الحقل الخاص لذلك.

قم بكتابة رقم السجل، ثم إدخال رمز التحقق.

اضغط على أيقونة الاستعلام، حتي تتأكد من أصدرها إلكترونية.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب

عندما ترغب في الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية بواسطه استخدام رقم الطلب يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب الى منصة انجاز لخدمات التأشيرات من خلال استخدام الرابط الرسمي لها.

الضغط على أيقونة استعلام.

الضغط على تبويب البحث عن تأشيرة برقم.

قم بإدخال رقم الطلب في الخانة المخصصة له.

ثم قم بإدخال رقم جواز السفر.

قم بإضافة رمز الصورة.

اضغط على أيقونة الاستعلام وسوف يظهر لك كافة التفاصيل.

يمكنكم الآن معرفة خطوات طريقة الاستعلام عن تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز ، وهي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد لهم.