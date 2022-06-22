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السمبوسة تعتبر من أشهر أصناف المقبلات في المطابخ الأفريقية والعربية، لأنها تأخذ حيز كبير من مادة الطعام في العزومات، خاصة في رمضان، لأنها شهية للغاية، ويمكن تحضيرها مقلية أو محمرة بدون زيت في الفرن، وحشوها بالجبن، والبازلاء والدجاج، واللحوم وغيرهم من الحشوات الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل السمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسة مكونات عجينة السمبوسة ٤٥٠ جرام من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من الحليب المجفف.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

عشرون جرام من السكر.

عشرة جرام بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

٢٥٠ مل من الماء الفاتر.

٥٠ مل من زيت الذرة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة اخلطي الحليب المجفف مع الدقيق، والسكر، والنشا، وحبة البركة، والبيكنج باودر، والماء، وزيت الذرة جيدا في وعاء الخلط، حتى تحصلي على خليط مجانس.

قومي بتغطية العجينة وتركها لمدة نصف ساعة، حتى ترتاح وتتخمر، ثم قسميها إلى قسمين واتركيهم في صينية مسطحة لمدة عشر دقائق.

افردي قسمين العجينة بالنشابة، ثم قطعيهم إلى مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم مكونات السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم ٥٠٠ جرام سمبوسة جاهزة.

ربع كيلو لحم مفروم.

كوب ونصف كبير من البازلاء.

ثلث كأس كبير من البصل المبشور.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

كأس صغير من شرائح الفلفل الرومي.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

سبعة جرام من الفلفل الأسود.

كوب صغير من الماء. طريقة تحضير السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم قومي بتتبيل مقدار اللحم المفروم بالملح، والبهارات، والفلفل الأسود، والبصل، والقرفة، والفلفل الرومي جيدا.

ضعي اللحم المتبل في وعاء حراري على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج قليلا، ثم ضيفي إليه الصلصة، والبازلاء، والماء، ثم قلبيهم.

اتركي الخليط على النار حتى تجف الماء، ويصبح خليط اللحم ناضج وجاهز للاستخدام.

وزعي مزيج اللحم على عجينة السمبوسة الجاهزة بالتساوي، ثم قومي بلفها كالمعتاد، ثم ضعيها في زيت القلي واتركيها على نار متوسطة، حتى تنضج السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم. عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسة في البيت بمكونات بسيطة - ثقفني

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