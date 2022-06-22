كتابة نموذج طلب مساعدة مالية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد بالتواصل المباشر عبر الاتصال الهاتفي أو على الواتساب، كما يقوم موظفي مؤسسة الأمير بالإرشاد غلى الخطوات الصحيحة لتقديم الطلب لضمان اتباع الخطوات السليمة للحصول على المساعدات، ويكون على الراغبين في الحصول على تلك المساعدة اتباع السبل المباشرة والمضمونة لتقديم معروض الطلب، ونقوم بعرض الخطوات التي يتم اتباعها لتقديم الطلب بالطريقة السلمية كما نعرض عنوان المؤسسة للتراسل البريدي، ويكون من أسهل الطرق للتواصل هو التراسل الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني.

نموذج طلب مساعدة مالية مؤسسة عبد العزيز بن فهد (هاتف – بريد إلكتروني) kfahadalsaud

يتابع مواطني المملكة من ذوي الحاجات المالية أو العلاج وطالب المساكن بشكل عاجل البحث عن المؤسسات الإنسانية التي تقوم بتقديم عروض مجانية أو تساعد بالأموال للمحتاجين وأصحاب الديون، وتوجد بالمملكة العشرات من الجمعيات والمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تخضع للإشراف الحكومي، لتقديم الدعم المطلوب من أموال الصدقات أو الزكاة والتي تهدف إلى تفريج الكرب وقضاء الحوائج، وهي مؤسسات غير ربحية حقيقية تقدم الدعم الحقيقي للمواطنين الفقراء.

شروط مؤسسات وجمعيات في المملكة تقدم المساعدة

من الهام التعرف على الشروط التي يتم تقديم المساعدة عليها، حيث يتم الحرص التام ألا يتم المال لتمويل أعباء غير مشروعة أو تقديم مساعدة لغير المحتاجين، ويتم الإشراف من الجهات الحكومية عليها لضمان ذلك، كما تشترط المؤسسات والجمعيات تقديم الوثائق الثبوتية لشخصية المتقدم ووثائق التي تثبت الدخل والاحتياج، كما يتم عمل زيارة له للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة في معروض الطلب للمؤسسة، ويكون من ابرز شروط قبول الطلب ما يلي:

يكون صاحب الطلب من الجنسية السعودية.

يجب تقديم سبب الطلب (عدم المقدرة على العمل – الإعاقة – ارتفاع الدين وقلة الدخل – كارثة أدت إلى تهدم المنزل – طلب منزل عاجل لإيواء العائلة).

يكون المتقدم بالطلب من الرجال أو النساء هو صاحب الحاجة.

يتم تقديم كافة المعلومات الثبوتية عن صاحب الطلب (الاسم – عنوان المسكن – البريد الإلكتروني – أرقام الهاتف وسبل التواصل – الوظيفة أو عدمها – إجمالي الدخل أو عدم وجود دخل).

يجب أرفاق الوثائق التي تثبت كل معلومة يتم التقدم بها.

لا يتم الالتفات إلى الطلبات الناقصة كما لا يتم صرف مساعدة للمتلاعبين بالبيانات أو الذين يثبت عدم احتياجهم للمساعدة.

تقوم المؤسسة بتقديم المساعدة لمرة واحدة (الشقق السكنية).

جمعيات تساعد المحتاجين (حكومية – خاصة)

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تقدم كافة أنواع المساعدات وفق شروط تويتر مؤسسة بن فهد الخاصة واتباع خطوات التسجيل، ويتم التراسل مع مؤسسة الملك فهد بالاتصال على الأرقام وإرسال معروض الطلب على البريد الإلكتروني [email protected] ، أو التراسل على بريد المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia جمعية الأمير الوليد بن طلال تقوم الجمعية بتقديم شقة أو سيارة بالاتفاق مع الجهات الحكومية لوزارة الإسكان، حيث تشترك في خطة المملكة، رؤية 2030، لتوفير السكن للمحتاجين والقضاء على الإيجارات، ويتم التواصل مع مؤسسة الأمير الوليد بن طلال بتقديم طلب. الديوان الملكي السعودي يقوم الديوان الملكي باستقبال طلبات المواطنين من موظفي الديوان بالاتصال على أرقام هاتفية خاصة به، في أوقات العمل الرسمية، واتباع خطوات إرسال معروض طلب على البريد الإلكتروني للديوان الملكي، ويقوم بتقديم شقق أو سداد ديون أو علاج. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التسجيل في الضمان المطور الجديد حيث تقوم باستقبال طلبات الحصول على رواتب من الفئات الفقيرة أو أصخاب الدخل المنخفض، كما يتم تقديم برامج تدريب للراغبين في الحصول على فرص للعمل تابعة للوزارة، ويتم التقديم فيها أيضا للإسكان التنموي بأسعار منخفضة وتسهيلات في السداد. معروض وشكل طلب مساعدة مقدم بالبريد الإلكتروني بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

أرقام اتصال وتواصل مخاطبة مؤسسة الأمير عبد العزيز

الاتصال من داخل المملكة على الرقم: 485212658966

من خارج المملكة العربية السعودية: 920030003

رقم الواتس آب للتواصل من خارج السعودية على الرقم 8006000000

رقم سنترال الأمير: من داخل تبوك 920015152 – من خارج تبوك 0144237533

وبذلك نكون قد استعرضنا مع متابعي موقع ثقفني الإجباري والخدمي طريقة تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية من مؤسسة سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، وكذلك جميع وسائل التواصل المتاحة مع الأمير عبد العزيز ومؤسسته للعمل الخيري والإنساني، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل التقرير.