نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والفتح اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة لها في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي. يأتي ضمن قائمة اهتمامات جماهير المملكة العربية السعودية وخاصة جماهير نادي الزعيم. الذين يرغبون في معرفة توقيت مباراة الهلال اليوم والقنوات الناقلة. حيث يواجه الزعيم السعودي نظيره الفتح في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين بدوري كأس خادم الحرمين الشريفين في موسمه الحالي 2021 – 2022. وفي غضون ذلك نستعرض معكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

مباراة الهلال والفتح اليوم

تقام مباراة الهلال والفتح اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية. حيث يلتقي فريق الهلال السعودي ضد الفتح بعد عودة مباريات الدوري عقب التوقف الدولي الأخير. وفي السياق ذاته فعادتة ما تشهد مباريات نادي الهلال الكثير من الحماس والترقب بين صفوف الجماهير. الذي يرغبون في التطلع لمزيد من الأهداف والفرص حتي يتمكن الزعيم من حصد لقب بطل الدوري لهذا الموسم. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة الهلال اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي

يحين موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي. وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين. في هذه التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الفتح والهلال اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

من المقرر أن يتم بث وإذاعة مباراة الهلال والفتح اليوم في الجولة التاسعة والعشرين عبر قناة SSC1 SD، SSC1 HD وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والفتح

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة الهلال ضد الفتح على قناة SSC قمر عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

مباراة الهلال اليوم

يدخل نادي الهلال السعودي مباراة اليوم ضد نادي الفتح. وهو محتلًا المركز الأول برصيد 61 نقطة وذلك بالتساوي مع نادي الاتحاد. في حين يأتي نادي النصر السعودي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة. وعلى الجانب الآخر يتواجد نادي الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.