الاستعلام عن فاتورة كهرباء se.com.sa برقم العداد للشهر المنتهي (ذي القعدة – يونيو) والتي يقوم المواطن شهريا بالسداد لضمان استمرار تلك الخدمة، وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء بتوفير العديد من السبل الميسرة التي تتوافق مع معايير التعامل في العصر الحديث، التعامل الإلكتروني للاستعلام والسداد، وذلك حرصا على تيسير خطوات التعامل بين الشركة والمستهلكين، من السعوديين والمقيمين بشكل دائم، وتوفر على المتعاملات الذهاب للشركة وسداد المستحقات، كما بالنظام القديم، وتكون فاتورة هذا الشهر المتاحة للسداد في اليوم الأول من الشهر الجديد.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء se.com.sa برقم العداد رابط الشركة السعودية (يونيو – ذي القعدة)

توفر الشركات الحكومية بالمملكة جميع الطرق المناسبة والتي تسهل التعامل المباشر بين المؤسسة والمواطنين، ويكون من افضل الطرق الحديثة للتواصل هو التعامل عبر الموقع الإلكتروني للشركات والمؤسسات أو عبر التطبيقات التي يتم تنزيلها على الهاتف النقال، كما تقوم المؤسسات باتباع رؤية المستقبل للمملكة 2030 باتباع طرق السداد الرقمي عبر اتباع خطوات السداد، ويكون على كل مواطن سداد المستحقات المطلوبة منه أو التسجيل في برنامج دعم الكهرباء الحكومي للمحتاجين الذي يتم إتاحته للمحتاجين فقط من أبناء المملكة، وتقوم مؤسسات خيرية أيضا بسداد الفواتير المتأخرة عن غير القادرين.

الشركة السعودية القابضة للكهرباء

تقوم الشركة بمتابعة كل ما يخص الخدمة في جميع محافظات المملكة، وذلك بالتعامل المباشر أو غير مباشر مع المستهلكين، وتوفر الشركة الخدمة باستمرار ليتمتع المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة، وخاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع الاستهلال اليومي للكهرباء، كما تقوم الشركة بتحصيل فواتير الخدمات بالنظام الحديث، وذلك بعد توقف النظام الورقي القديم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يقوم المستخدم بالدخول على “رابط الشركة السعودية للكهرباء “. يتم استعراض الصفحة الرئيسية للشركة وجميع الخدمات التي تقوم بتقديمها. يقوم المستخدم باختيار “خدمات الفواتير” ليختار خدمة الفاتورة الإلكترونية. ينتقل إلى صفحة التسجيل ليختار سداد الأفراد. يتم تسجيل رقم العداد الخاص. يقوم باختيار أيقونه استعلام. تظهر بيانات العداد وقيمة الفاتورة.

طرق السداد الإلكتروني لفاتورة الكهرباء

يقوم صاحب الفاتورة باستعراض التطبيقات المتاحة على الصفحة الرئيسية للشركة لاختيار أحدهم ويقوم بتنزيله على الهاتف ليتم اختيار طريقة السداد به.

يجب أن يكون لصاحب الفاتورة الراغب في السداد الإلكتروني حساب على مصرف الراجحي ويتم استخدام الحساب للسداد الإلكتروني.

يتم اتباع خطوات السداد عبر حساب الراجحي والتأكد من إرسال المبالغ المطلوبة دون إنقاص.

وبذلك فقد أوجزنا طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لاستهلاكات مواطني المملكة، وأوضحتا طرق سداد فواتير الكهرباء، وفي حال كان لدي متابعي موقع تقفني الإخباري والخدمي أي استفسارات أو تساؤلات بخصوص الاستعلام عن فاتورة الكهرباء على رابط شركة كهرباء السعودية، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، لنُجيب على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم.