احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية

تساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تحديد كيفية احتساب المكافأة، ومكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مادي يقوم صاحب العمل بدفعه للموظف بعد أن تنتهي مدة عمله في مقر العمل ويتم احتسابه بحسب آخر أجر حصل عليه الموظف، وهذا المبلغ يتم الاتفاق عليه بين الموظف وصاحب العمل ويمكن أن تكون النسبة قابلة إلى الزيادة أو النقصان.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف السعودي

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين السعوديين في قطاعات السعودية الخاصة و العامة من خلال بعض النقاط التالية:-

في حالة انتهاء علاقة العمل نفسها يتم احتساب نصف شهر بالنسبة لكل سنة من سنوات عمله الخمس الأولى من عمله وله أجر شهر لكل سنة من أول خمس سنوات.

بينما في حالة استقالة الموظف السعودي فيتم احتساب ثلث المكافأة عن خدمته لمدة لا تقل عن سنتين من خدمته و لا تزيد عن خمس سنوات و في حالة أن المدة زادت عن خمس سنوت فالمدة الكاملة الخاصة بالمكافأة تبلغ عشر سنوات تقريبًا كحد أدنى.

هناك بعض الاستثناءات من المكافأة في حالة استقالة الموظف السعودي و هي تركه للعمل بسبب ظروف قهرية أجبرته على ترك العمل و أنهى عقد العمل خلال ستة أشهر أو ثلاثة أشهر من العقد.

مقدار المكافأة وضوابطها

تقدم السعودية لموظفيها مكافأه نهايه الخدمه وتحسب عن طريق :

عند انتهاء العمل يقوم صاحب العمل بدفع مكافأة للعامل عن مدة خدمته في هذه المصلحة.

تحسب القيمة عن طريق أجر نصف شهر لمدة خمس سنوات لكل سنة من سنوات العمل الأولى.

أما مدة السنوات التالية تحتسب أجر شهر كامل لكل سنة .

تحدد القيمة بقيمة آخر شهر لهذا العامل.

ويحق للعامل مكافأة عن أجزاء السنة ما قضى منها من العمل.

خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ويمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك في احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين السعوديين وهي كالآتي:-