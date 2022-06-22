نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ14 الف ريال سيارات مستعملة في الرياض ومكه حالات ممتازة واسعار منافسة في سوق المستعمل في المقال التالي

بـ14 الف ريال سيارات مستعملة في الرياض ومكه حالات ممتازة نقدم لكم اليوم أكثر سيارات مستعملة في السعودية موثوقية وإمكانيات متطورة، يبحث مئات الأشخاص التي ترغب في الحصول على سيارة جديدة في شراء سيارة بإمكانيات عالية وخامات جيدة ومتينة وفي نفس الوقت تكون أسعارها مناسبة لإمكانياته المادية وميزانيته، ولذلك وفّر لكم سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة فئة من أرخص السيارات التي قام مالكيها بعرضها عبر الإنترنت وسنقدم لكم مواصفات هذه السيارات وكيفية التواصل مع البائع. سيارات مستعملة في السعودية 1. سيارة جيمس يوكن 2008 فل كامل slt مواصفات السيارة:- تم الإعلان عن السيارة في مدينة مكة ويتم التساوم على سعر السيارة مع المالك.

يتم التواصل مع مالك السيارة بالاتصال أو عبر الواتس آب على رقم 0545005540.

بالاتصال أو عبر الواتس آب على رقم 0545005540. لون السيارة أسود لامع وتتكون من خمسة أبواب وتعمل بوقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي. 2. سيارة كيا سيراتو 2015 مواصفات السيارة:- السيارة تقوم بالسير حتى مسافة 138 ألف كيلو متر بوقود البنزين.

سعر بيع السيارة 31 ألف ريال سعودي في سكاكا والتواصل على رقم 0545792265.

لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي. 3. سيارة رينو فلونس 2014 مواصفات السيارة:- يتم توفير السيارة بسعر 14 ألف ريال سعودي في الرياض ويمكنك التواصل مع المالك على سعر 0540099623.

لون السيارة هو اللون الأبيض وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بالبنزين وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيكي. 4. سيارة جيمس يوكن 2007 مواصفات السيارة:- يتم التساوم بشأن بيع السيارة ولكن سعرها المبدئي هو 23 ألف ريال سعودي.

يتم التواصل مع المالك اتصالًا أو واتس آب على رقم 0502881091 في الرياض.

تتكون من خمسة أبواب وتعمل بالبنزين ولون السيارة الخارجي أبيض ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي. 5. سيارة كيا ريو 2019 مواصفات السيارة:- كيا من السيارات المحببة لدي الكثيرون مواصفات السيارة رائعه وتتمتع بمواصفات ممتازة.

السيارة متوفرة في مدينة جدة السعودية ولم يتم تحديد سعر يمكنك التواصل مع المالك لمعرفة السعر المحدد للبيع.

طول السيارة حوالي 4 متر والعرض حوالي 78 بينما ارتفاعها حوالي 46.

وزن السيارة حوالي 1265 عزم السيارة يصل إلى 151 نيوتن بسرعة 140 حصان.

توجد بها وسائد هوائية وفرامل مانعه للانغلاق. عمر شويل - جدة بـ14 الف ريال سيارات مستعملة في الرياض ومكه حالات ممتازة واسعار منافسة في سوق المستعمل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ14 الف ريال سيارات مستعملة في الرياض ومكه حالات ممتازة واسعار منافسة في سوق المستعمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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