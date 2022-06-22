العالم اليوم - بعد الرحيل.. صلاح يودع ماني برسالة والأخير يرد

انتم الان تتابعون خبر بعد الرحيل.. صلاح يودع ماني برسالة والأخير يرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:15 مساءً - ودع النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول، ساديو ماني، برسالة على حسابه الشخصي، لم يتردد ماني بالرد عليها فورا.

ومساء الأربعاء، كتب صلاح على حسابه الشخصي: "لقد كانت رحلة رائعة. شكرا على كل اللحظات الجميلة وأتمنى لك الأفضل في مغامرتك المقبلة".

وختم: "سنفتقدك جميعا"، وأرفق صلاح 4 صور تجمعه بماني في قميص ليفربول.

ورد ماني معلقا على المنشور: "عليك مواصلة ما تفعله. أخي أنت الأفضل".

وأعلن بايرن ميونيخ الألماني، رسميا، التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، الأربعاء، وقدمه للجماهير بقميص العملاق الألماني لأول مرة.

وانتقل ماني إلى صفوف النادي البافاري، بصفقة قاربت 40 مليون يورو، شاملة الإضافات.