نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد تعليم القيادة بمنصة أبشر absher في المقال التالي
حجز موعد تعليم القيادة، حيث يعد هذا الاستعلام من الاستعلامات اليومية لعدد كبير مواطني المملكة العربية السُّعُودية، حيث يبحث الأفراد عن الطريقة الإلكترونية التي بواسطتها يتم تسجيل طلب من أجل حجز موعد بعرض تعليم أساسيات القيادة والتعليم الخاص بالقيادة بجميع جوانبه، وقد عملت منصة أبشر الإلكترونية علي توفير خدمة الحجز الخاصة بموعد القيادة لجميع المواطنين والوافدين داخل الأراضي السُّعُودية، وقد أوضحت الإدارة العامة للمرور بأن حجز مواعيد تعليم القيادة يتم بشك إلكتروني دون الذَّهاب إلى مقرات عمل المرور، علي أن يتم استقبال المتقدمين لمدارس تعليم القيادة عن طريق حجز موعد تعليم القيادة.
حجز موعد تعليم القيادة
كشفت الإدارة العامة للمرور بالمملكة عن الخطوات الرئيسية التي بواسطتها يتم حجز موعد تعليم القيادة، وجاءت خطوات الحجز كالتالي:
- يجب الدخول بشكل إلكتروني علي رابط أداء الخدمة التالي: منصة أبشر.
- الدخول بواسطة حساب الأفراد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان الخاص بذلك.
- النقر علي تبويب (الخِدْمَات الإلكترونية).
- اختيار خِدْمَات (المواعيد).
- النقر علي تبويب (المرور).
- الضغط على تبويب الانتقال للمواعيد الإلكترونية.
- ثم تحديد الاختيار علي التدريب في مدارس تعليم القيادة.
- تحديد الوقت المناسب من بين المواعيد المتوفرة في المنصة.
- تحديد التاريخ الخاص بالذهاب إلى المرور.
- ثم النقر علي تبويب (تأكيد حجز الموعد).
- الذَّهاب في الموعد المسجل حاملاً كافة المستندات الشخصية الخاصة به مثل الهُوِيَّة الوطنية.
تسجيل مستخدم جديد بمنصة أبشر
يستطيع جميع الوافدين والمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، تسجيل حساب جديد في منصة أبشر بشكل إلكتروني، علي أن يتم التسجيل بتنفيذ هذه الخطوات:
- الدخول في المنصة الإلكترونية: دخول أبشر.
- النقر علي تبويب مستخدم جديد.
- تطلب المنصة تسجيل بعض البيانات الشخصية التي يجب تسجيلها بشكل صحيح، وهي كالتالي:
- تسجيل رَقَم الإقامة أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.
- تسجيل رَقَم الجوال.
- إدراج عنوان البريد الإلكتروني في المكان الخاص بذلك.
- إدخال اسم المستخدم.
- تسجيل كلمة المرور ثم إعادتها مرة أخري.
- تحديد اللغة المفضلة في المنصة.
- إدخال الرمز المرئي وفق ما موضح في الصورة.
- الموافقة علي جميع الشروط والأحكام الذي تخص التسجيل في أبشر.
- النقر علي تسجيل.
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