kkmar.gov.sa كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط للجامعيين 1444 بالسعودية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية اليوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1443 الموافق 22 يونيو 2022 متمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عن بدء التسجيل والقبول إلكترونيًا في دورة الضباط للجامعيين للعام الدراسي 1444هـ وذلك من يوم الأحد الموافق 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو على أن يتنهي التسجيل بالدورة يوم الخميس 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 وفق شروط القبول والتسجيل المعلنه.

رابط التقديم الإلكتروني أبشر 1444 كلية الملك خالد kkmar.gov.sa

في نفس السياق السابق ذكره ووفق ما أعلنته لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني يتم التقديم إلكترونيًا بالخطوات التالي ذكرها:

أولًا الدخول على بوابة التسجيل والقبول عبر شبكة الانترنت على الرابط الخاص بالتوظيف https://job.sang.gov.sa/registration.

كذلك قم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة شديدة، في الخانات المخصصة لها.

كما يجب التأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح.

ثم القيام بالضغط على أيقونة إرسال ، لارسال طلب التقديم للوظيفة الشاغرة.

، لارسال طلب التقديم للوظيفة الشاغرة. في النهاية يجب العلم أنه لا يلتفت إلى الطلبات غير مستوفية الشروط أو الناقصة.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 دورة الضباط للجامعيين بالسعودية

في الختام لراغبي الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين كلية الملك خالد أن تنطبق عليهم الشروط التالي ذكرها بالترتيب: