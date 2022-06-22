نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو Max في السعودية وموعد نزوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 14 برو Max في السعودية يتم تداوله خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع انتهاء شركة أبل الأمريكية من تصنيع نسخة ايفون 14 برو ماكس الجديدة والاستعداد لطرحها في جميع أنحاء العالم وخصوصًا في الدول العربية ومنها السعودية، ويبادر المواطنين بسؤال متى ينزل ايفون 14 برو Max في الأسواق ومنافذ البيع الرسمية وما هي طريقة الحجز أيضًا، لذا سنتعرف على سعر ومواصفات ايفون 14 ونتعرف على موعد نزوله في الأسواق.

سعر ايفون 14 برو Max في السعودية

تحرص أبل على أن تلبي احتياجات عملائها وكل عام على الأرجح تقوم بطرح نسخة جوالات جديدة من سلسلة أيفون التي بدأت بها منذ سنوات، وبعد أن حققت نجاح كبير أصبحت توفر امتيازات عديدة في كل نسخة بحيث تكون مختلفة عن النسخة السابقة لها، وأما ما يخص سعر ايفون 14 برو Max في السعودية فهو لم يُحدد بشكل نهائي حتى الآن، ولكن هناك بعض الأخبار المتداولة عن أن السعر من الممكن أن يبدأ من 1200 دولار أمريكي.

وهذا السعر سيكون موجه إلى النسخة الأقل في المساحة وهي 128 جيجا بايت، وذلك يرجع إلى أن الشركة توفر مساحات مختلفة بحيث يختار العملاء الأنسب لهم بناءً على احتياجاتهم في العمل أو رغبتهم في الاحتفاظ بالملفات والمقاطع على الجوالات أو تثبيت التطبيقات الذكية ومنها تطبيقات التواصل الاجتماعي الجديدة.

موعد نزول ايفون 14 السوق

هناك أخبار منتشرة في الوقت الحالي أن النسخة الجديدة من ايفون ستكون متوفرة في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة وبالتحديد خلال سبتمبر، ولكن لم يتم التأكيد نهائيًا على الموعد، وبمجرد إعلان الشركة سيكون الجهاز متوفر لدى منافذ البيع.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

كعادة الشركة أنها تحرص على أن تقدم جوالاتها بإمكانيات غير مسبوقة، ولكن لم تُحددها بعد ويتم الإعلان عنها مع الإعلان عن النسخة التجريبية من الإصدار، ولكن بوجه عام الجهاز يدعم الجيل الخامس كما أنه بمساحة تصل إلى 1 تيرا بايت، إلى جانب دعم خاصية الشحن السريع من خلال شاحن يعمل بقوة لا تقل عن 20 وات كما أنه يقاوم المياه والشاشة بحجم 6.7 بوصة.