here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج الطلاب ستكون مطروحة للكشف عليها بشكل مبسط وسهل للغاية بعد الانتهاء من عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل مؤخر اصبح تريند رقم واحد داخل الجمهورية العراقية حيث يدور التساؤلات حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد الكشف الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على طرح إمكانيات الاستفسار عن تلك النتائج اون لاين وذلك من خلال نشر امكانية الحصول على تلك النتائج من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما وصل أعداد المقبولين على القبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة، لذا سنتابع ونوافيكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان الخطوات الفعالة والصحيحة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي2022/2021

ننقل لكم الان خطوات استخراج نتائج القبول الموازي فى كل المحافظات العراقية بشكل وبصورة الكترونية وبشكل مبسط وذلك على الشكل التالي:-

فى الخطوة الاولى:- عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فى الخطوة الثانية:- عليك الدخول على خدمة استخراج نتائج القبول الموازي

فى الخطوة الثالثة:- ادخال اسم الطالب بالايقونة المخصصة لها

في الخطوة الرابعة:- إدخال رقم الامتحاني الخاص بك الأيقونة المخصصة

فى الخطوة الخامسة:- تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

فى الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق