نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 200,000 للسعودي والمقيم وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي كاش 200,000 ريال سعودي لجميع العملاء المواطنين وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما يتيح هذا التمويل إمكانية التسوية المبكرة خلال فترة الحصول على التمويل كما هناك ميزة أنه تمويل نقدى يتم إيداع مبلغ التمويل بصورة فورية خلال 24 ساعة من طلب التمويل ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على خطوات الحصول على تلك التمويل الفوري.

تمويل شخصي 200,000 للسعودي والمقيم من شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل من ضمن الشركات المالية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى تقدم أسرع تمويل شخصي كاش لا يشترط وجود كفيل وكذلك لا يشترط تحويل الراتب الشهري ولكن هناك شروط حددتها شركة التيسير للتمويل وهي

يشترط أن يكون المواطن السعودي طالب التمويل لديه راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم المقيم الراغب في الحصول على التمويل لديه دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

كما يشترط أن لا تقل مدة عمل المتقدم عن 6 أشهر.

يشترط كذلك أن يكون العميل سنه لا يقل عن 21 عام عند التقديم.

مميزات التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير به العديد من المزايا التي تجعله تمويل يناسب جميع العملاء ومن أهم مميزات تلك التمويل الآتي

التمويل الشخصي من شركة التيسير متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح للمواطن وكذلك المقيمين.

كما لا يحتاج أيضاً تمويل شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري.

200,000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لقيمة التمويل الذى يمكن الحصول عليه.

يتم أيضاً إيداع مبلغ التمويل بصورة فورية وخلال ساعات.

يتمكن المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

رابط طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير

المواطن السعودي وكذلك المقيم يمكنهم طلب التمويل الشخصي الكاش من شركة التيسير اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير وإدخال البيانات المطلوبة من أجل الحصول على التمويل.