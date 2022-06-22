نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم المجاني حملة الراجحي للحج المجاني 1443 .. شروط وخطوات التسجيل في المقال التالي
بعد الإعلان عن حملة الراجحي المجانية للحج يبحث كثير من السعوديين عن جميع تفاصيل الحملة، من شروط الحج المجاني، وخطوات التسجيل ورقم الحملة المجانية، ولذلك سوف نتناول كل ما يخص الحملة في السطور التالية، حيث تعد حملة الراجحي من أحدث الحملات الخيرية في السعودية خلال الفترة الحالية، لأنها مجانية تماما بدون أي مقابل مادي، حيث الهدف منها توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات لزوار بيت الله الحرام، فيما يلي نوضح الرقم المجاني حملة الراجحي للحج المجاني 1443.
الرقم المجاني حملة الراجحي للحج المجاني 1443
يبحث الكثير عن رقم هاتف للتسجيل في هذه الحملة، وإتاحة الفرصة لزيارة البيت الحرام، وقد أعلنت الحملة عن رقم محمول يسهل التواصل والتسجيل مجانا، والرقم المعلن كالتالي 920027768.
شروط التسجيل في حملة الراجحي المجانية
يجب توفر بعض الشروط التي تلزم للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني، وتتمثل الشروط في السطور التالية:
- أن يكون المتقدم للحج مسلم عاقل بالغ أي توفر الأهلية الشرعية.
- عدم زيارة بيت الله الحرام في موسم الحج سابقا، أي عدم آداء فريضة الحج من قبل.
- الجنسية السعودية للمتقدم.
- عدم إصابة المتقدم بمرض بدني يعيق حركته ويمتعه من أداء مناسك الحج.
- لا يتجاوز عمر المتقدم للحج عن 65 عام.
- أن يتجاوز سن الحاج 25 عاماً إذا كان فرداً، و18 إذا كان محرما.
- وجود هاتف محمول خاص بالمتقدم.
- عدم الإصابة بفيروس كورونا.
- استخراج الحاج تصريح موثق بالحج من الجهات المعنية بذلك.
- الحصول على كل جرعات لقاح كورونا كاملة وفقا لنوع كل لقاح.
- عدم حاجة الحاج إلى غسيل كلوي، وإذا كان يعاني من ذلك وقد عافاه الله يشترط مرور 6 شهور على آخر مرة حجز في المستشفى.
- تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية كاملة وأهمها ارتداء الكمامة.
- التواصل المباشر والفوري مع الطبيب فور الشعور بأي أعراض لفيروس كورونا.
خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443
أتاح الراجحي إمكانية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443 من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع حملة الراجحي للحج والعمرة الرسمي.
- ثم ينم تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية ورقم الجوال.
- ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.
- بعدها انقر على تسجيل الدخول.
- انقر بعدها على التسجيل في حملة الراجحي للحج.
- ثم اختار المنطقة التابع لها الحاج.
- املأ البيانات المطلوبة ثم انقر على إرسال.
- بعد الإرسال يتم دراسة طلب التسجيل على أن يتم قبول الأشخاص المستوفين للشروط، ويحصل الفرد على رسالة عبر الجوال مفادها الموافقة وقبول التسجيل.
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