نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني واسمك الرباعي في المقال التالي
استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 . من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها يومياُ في العراق نتائج القبول الموازي والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الطلاب وأوليائهم، والتعليم الموازي هو أن يتم قبول الطالب في الجامعات الحكومية بمعدل اقل قليلا ويدفع الأموال الى الجامعة الحكومية المراد الانتماء اليها، لكن في الآن نفسه تضع الوزارة شروط للقبول التام في هذه الجامعات، وفي هذا الاطاروبشكل مؤخر أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإعلان عن نتائج القبول الموازي في العراق، وقد جمعنا لكن كل المعلومات الصادرة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية.
استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021
كشفت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي العراقية في بيان صادر عنها أن تم قبول أكثر من عشرين ألف طالب لمواصلة تعليمهم في التعليم الموازي بعد أن قدم حوالي أربعة وثلاثون ألف ترشحهم وتم قبول نحو 1857 طالبا الذين تخرجوا في السنة الدراسية 2021/2020 مع قبول الطلاب الذين تخرجوا في السنة الدراسية ومن جهة أخرى تم قبول حوالي 3911 طالبا ضمن الكليات الطبية. وحثت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلاب الذين تم قبولهم إلى البدء بكل عمليات التسجيل بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات من يوم غد معلنة في الآن نفسه على أن الموعد الرسمي للعام الدراسي سوف يكون وقت لاحق سيتم تحديده بعد الإنتهاء من نشر نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب..
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق.
وضعت وزارة التربية والتعليم العالية والبحث العلمي رابطا مباشرا ومجاني عبر موقعها الرسمي وذلك لتخفيف الاكتظاظ وعدم الضرورة للتنقل لمعرفة النتائج، هذا إلى جانب الجهود المبذولة للحماية من فيروس كورونا وفيما يلي الخطوات التي يجب تتبعها لمعرفة نتائج القبول الموازي في العراق وهي كالاتي
- الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى بالعراق.
- الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية
- ثم يجب عليك النقر على زر نتيجة القبول الموازي.
- ثم بكتابة الاسم الرباعي الخاص بك ورقم المقاعد في الخانة المخصصة لها
- عليك التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.
- الضغط زر الاستعلام عن نتائج الطلاب وتنتظر ثواني قليلة ،
- وسيتم عرض النتيجة على صيغة مستند pdf.
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