نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرف.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 صنايع وتجاري وزراعي وسياحة وفنادق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لطلاب دبلوم صناعي وتجاري وزراعي وسياحة وفنادق، حيث يترقب عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات الترم الأول الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، الموعد المقرر الذي ستعلن فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور النتائج الخاصة بالطلبة، وفي تصريحات لنائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، قد حدد التوقيت الرسمي لظهور نتيجة طلاب الدبلوم الفني في المدارس التعليم الفني، وفي هذه الأثناء تسود حالة من الانتظار والتوتر وسط أولياء الأمور وأبنائهم الطلبة، حيث يسعى الطلاب إلى معرفة تفاصيل الإعلان عن النتيجة، وفي الأسطر التالية نكشف لكم جميع التفاصيل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أدى طلاب الدبلومات الفنية بفروعها المختلفة وهي الدبلوم الصناعي، التجاري، الزراعي، دبلوم السياحة والفندقة، بالإضافة إلى طلاب التعليم المزدوج وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وقد بلغ إجمالي أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات نحو 830 ألف و753 طالب وطالبة، وقد خاض الطلاب هذه الامتحانات وسط إجراءات مشددة، حيث عملت الوزارة على تأمين القاعات من حالات الغش وتسريب الأسئلة، أيضا تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة والقائمين على الامتحانات داخل اللجان والقاعات من تفشى وباء كورونا، وينتظر كافة الطلبة في جميع المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

انتهي كافة طلاب الدبلومات الفنية من أداء امتحانات الترم الثاني خلال شهر يونيو الحالي، ولم يتم تسجيل أي شكاوى من صعوبة الأسئلة حيث جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وفور انتهاء الامتحانات بدأت لجان الكنترول في أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب الذين خاضوا الاختبارات، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم على أن أعمال تصحيح الامتحانات لا تزال مستمر حيث تواصل اللجان أعمال التصحيح، وفي الانتهاء سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، و سيتمكن الطلاب من الاستعلام والاطلاع على النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة لم تعلن أو تحدد موعد رسمي بشأن الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وبحسب ما ذكر نائب وزير التربية والتعليم فإن هناك مقترح بأن يتم الإعلان عن النتائج مطلع شهر يوليو القادم، وفيما يتعلق بموعد امتحانات الدور الثاني سيكون خلال الثلاثين من يوليو المقبل.