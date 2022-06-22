العالم اليوم - ثروته 18 مليار دولار.. طلاق قطب الإعلام روبرت مرودخ وزوجته

انتم الان تتابعون خبر ثروته 18 مليار دولار.. طلاق قطب الإعلام روبرت مرودخ وزوجته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:18 مساءً - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن شخصين مطلعين، الأربعاء، أن قطب الإعلام، روبرت مردوخ، والممثلة جيري هول، بصدد الطلاق.

وكان مردوخ قد تزوج الممثلة الأميركية جيري هول، قبل 6 أعوام، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل الطلاق الجديد.

يذكر أن ثروة مردوخ البالغ من العمر 91 عاما، تبلغ قرابة 18 مليار دولار، وكان قد منح طليقته السابقة 1.7 مليار دولار، خلال تسوية قضية الطلاق.

ووفقا للتقرير، من غير المرجح أن يؤدي طلاق مردوخ، وهو الرابع له، إلى تغيير هيكل ملكية الشركات التي يمتلك حصصا فيها، والتي تشمل الشركات الأم لـ"فوكس نيوز" و"وول ستريت جورنال".

ولم يرد ممثلون عن هول على الفور على طلب من رويترز للتعليق.