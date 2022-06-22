الملك وولي العهد يودعان ولي العهد السعودي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- ودع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الأربعاء، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الذي اختتم زيارة رسمية إلى المملكة استمرت يومين.

كما كان في الوداع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والسفيران الأردني في الرياض والسعودي في عمان.

ورافق سموه، في الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى.

وكان جلالة الملك وسمو ولي العهد السعودي أجريا مباحثات، يوم أمس الثلاثاء، تناولت العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في شتى الميادين، وآخر التطورات إقليميا ودوليا.

--(بترا)