بلينكن يتوجه لألمانيا لحضور مؤتمر الأمن الغذائى واجتماع قادة مجموعة الـ7

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بحسب الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى سيتوجه إلى ألمانيا للانضمام إلى وزراء الخارجية فى مؤتمر برلين الوزارى متحدون من أجل الأمن الغذائى العالمى فى 24 يونيو الجارى.
وأكد أن "بلينكن" سيلتقى بالمشاركين لدفع المبادرات العالمية لمعالجة انعدام الأمن الغذائى إثر هجمات روسيا العسكرية على أوكرانيا والتحديات المستمرة التى يفرضها تغير المناخ ووباء كورونا والصراعات الأخرى وتحديات سلسلة التوريد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يتوجه بلينكن فى 25 يونيو إلى قصر شلوس إلماو للانضمام إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن لحضور قمة قادة مجموعة الـ 7".
وأوضح أنه سيتم مناقشة القضايا العالمية الملحة بين قادة مجموعة السبع بما فى ذلك دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا بالإضافة لمعالجة أزمة المناخ والبنية التحتية للتنمية والأمن الصحى العالمى وأزمة الغذاء والطاقة الناجمة عن هجمات روسيا ضد أوكرانيا.
ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن سيتوجه يومى 29 و 30 يونيو الجارى إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور قمة حلف شمال الأطلسى "ناتو".
وأضاف أنه من المقرر أن يتم التصديق على مفهوم استراتيجى جديد لتوجيه تحول ناتو على مدى الـ 10 سنوات المقبلة بين قادة الحلف، موضحا أن التحول سيبدأ من تعزيز الردع والدفاع لبناء المرونة ضد التهديدات العالمية والمختلطة والعمل على تعميق الشراكات مع الشركاء فى أوروبا وآسيا من أجل تعزيز النظام الدولى القائم على القواعد.
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