رئيس الإمارات يؤكد دعمه لكل ما يحقق السلام والاستقرار فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم بلاده المتواصل لكل ما يصب فى مصلحة الشعب الصومالى ويحقق تطلعاته إلى التنمية والاستقرار والازدهار وبناء مستقبل أفضل لأبنائه يعمه السلام والرخاء.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، حيث بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات خاصة جهود التنمية والسلام فى الصومال. من جانبه، أعرب الرئيس الصومالى، عن تقديره للمواقف التاريخية لدولة الإمارات ودعمها المتواصل لبلاده، وعن تطلعه للعمل على تطوير التعاون مع الإمارات بما يلبى تطلعات شعبى البلدين الشقيقين ويسهم فى تعزيز الاستقرار والأمن فى المنطقة.

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