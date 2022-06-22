البيت الأبيض: بايدن يقيم كيفية مساعدة أفغانستان بعد الزلزال

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يقيم كيفية الاستجابة للزلزال المدمر الذى وقع شرق أفغانستان، ويدرس كيف يمكن للمساعدات الإنسانية الأمريكية أن تلبى الاحتياجات الفورية.





وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، فى بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "يراقب الرئيس بايدن التطورات وقد وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا".

وأضاف: "يقوم شركاؤنا فى المجال الإنسانى بالفعل بتقديم الرعاية الطبية وإمدادات المأوى على الأرض، نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا لاحتياجات الشعب الأفغانى ونحن نقف معهم أثناء وبعد هذه المأساة الرهيبة".

يشمل التمويل الأمريكى النقد الطارئ، والمأوى، والخدمات الصحية الأساسية، والمياه، والصرف الصحى، والمساعدة الصحية، وخدمات الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعى، والمساعدة متعددة القطاعات، ومساعدة اللاجئين فى البلدان المجاورة، ومساعدة الأشخاص النازحين داخليًا والعائدين إلى الأفغان.

وسحبت الولايات المتحدة وجودها العسكرى والدبلوماسى فى أفغانستان فى أغسطس 2021 فى عملية فوضوية وقاتلة، لكنها قدمت 720 مليون دولار من المساعدات الإنسانية بين ذلك الوقت ومارس 2022، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية.

ويُعتقد أن ألف شخص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ما يقرب من ألف آخرين بعد زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب البلاد أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا.

ويأتى الدمار الذى أحدثه الزلزال على رأس ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث يواجه نصف السكان، أى ما يقدر بنحو 20 مليون شخص، جوعًا حادًا، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة نُشر فى مايو.