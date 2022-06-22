سنغافورة تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود
أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد وهي لمواطن بريطاني يبلغ من العمر 42 عاما ويعمل مضيفا للطيران.
وأوضحت الوزارة في بيان ان الرجل كان في سنغافورة خلال الفترة ما بين 15 و17 يونيو الجاري ودخلها مرة أخرى في 19 يونيو وظهرت نتيجة فحصه ايجابية بالفيروس في 20 يونيو الجاري وتم احتجازه بالمركز الوطني للأمراض المعدية وحالته مستقرة.
وأضافت أن السلطات الصحية تقوم بتعقب المخالطين للمريض خلال الرحلات الجوية وطوال مدة إقامته وتنقله في سنغافورة موضحة أن "خطر انتقال عدوى جدري القرود إلى المخالطين في المواقع التي زارها المريض ضئيل جدا حيث أظهرت البيانات أن جدري القرود ينتقل من خلال الاتصال الجسدي الوثيق أو الاتصال المطول".
وأشارت الوزارة الى أنه اعتبارا من 21 يونيو تم تحديد 13 حالة مخالطة للمريض موضحة أن جميع المخالطين المقربين من المريض سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 21 يوما منذ آخر مخالطة أو اتصال مع المريض.
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