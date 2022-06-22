زلزال أفغانستان: 1000 قتيل و1500 مصاب

زلزال أفغانستان: 1000 قتيل و1500 مصابارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، الأربعاء، إلى أكثر من ألف قتيل، و1500 مصاب.

وذكرت وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية، أن ما لا يقل عن 1000 شخص لقوا مصرعهم، وأصيب حوالي 1500 آخرين جراء الزلزال.. مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ بدعم مروحي من العاصمة كابل.

بدوره.. قال نائب وزير الدولة لشؤون إدارة الكوارث مولوي شرف الدين مسلم: إن الحكومة ستدفع 100 ألف روبية (حوالي 1100 دولار) لذوي القتلى، ونحو 50 ألفا لعائلات المصابين.

من جانب آخر، أوضحت قناة "جيو" الباكستانية، أنه شعر بالزلزال سكان عدة مناطق في باكستان.. مضيفة: إن الزلزال أسفر عن مصرع شخص باكستاني في منطقة لاكي ماروات، جراء سقوط سقف منزله.

الجدير ذكره أن الزلزال وقع شرق أفغانستان على بعد 46 كيلومترا من ولاية خوست الواقعة على الحدود مع باكستان.