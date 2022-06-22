ابو ريشة : مراكز تحفيظ القرآن تسييس للدين وغسيل للأدمغة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- أثارت الكاتبة الأردنية زليخة ابو ريشة الجدال مرة أخرى عندما علقت على أزمة جمعية المحافظة على القرآن مع وزارة الأوقاف .

فقد قالت أبو ريشة في منشور لها على صفحتها عبر الفيس بوك : إنه " سوف يأتي يوم لن يبقى في الأردن غير عشرة مراكز لتحفيظ القرآن" .

أضافت في المنشور نفيه : المراكز العشرة سيحمل معلموها ومعلماتها درجةً علميةً عالية في علوم القرآن، ودرجةً علمية في التربية وأساليب التعليم، وأن يقتصر المنهاج على إتقان القراءة والتلاوة والتجويد، مقسمة على مراحل العمر، وتعليم التفسير والوجوه البلاغية في البيان القرآني، دون أن يتعدى ذلك إلى الشريعة والفقه والحديث النبوي، والنشاط الدعوي، والوعظ والإرشاد، فهذه مظنة تخريب للعقول وتسييس للدين وغسيل للأدمغة " .

ومن المتوقع ان يثير منشور ابو ريشة موجة غضب عارمة في الأردن في الايام القادمة .

صورة عن المنشور :