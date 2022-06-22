نتائج البكالوريا السورية بالمحافظات برقم الاكتتاب| وزارة التربية لـ النتائج الامتحانية 2022

انتهت وزارة التربية والتعليم من أداء اختبارات البكالوريا العامة 2022 في جميع أنحاء المملكة، حيث تم الامتحانات في جو من الهدوء، ولم تحدث أي مشاكل تُعكر صفر عملية الاختبارات، في الوقت الذي يترقب فيه الآلاف من الطلاب والطالبات وأسرهم في جميع أنحاء الجمهورية وفي خارجها، الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا السورية لهذا العام بجميع درجاتها وتخصاصاتها العلمية والأدبية والشرعية وغيرها.

نتائج البكالوريا السورية

جدير بالذكر أن الدولة قامت كعادتها كل عام، بقطع الإنترنت بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة في جميع أنحاء المحافظات التي تُودى فيها الامتحانات، وذلك في محاولة لمنع الغش، حيث تقوم العديد من البلدان العربية بالقيام بهذا الإجراء سنويًا، ويجري الآن مراجعة وتصحيح أوراق إجابات الطلاب، ومن ثم البدء في ترصيد الدرجات داخل الكنترولات التي تم إعدادها خصيصًا لهذا الغرض، قبل الإعلان الرسمي علن النتيجة.

وزارة التربية السورية

وتجري وزارة التربية السورية استعدادتها للإعلان عن أسماء الأوائل في جميع التخصصات من الثانوية العام للعام الجاري 2022، وسط توقعات بارتفاع نسب النجاح عن مثيلاتها من العام السابق، وفور الانتهاء الرسمي، سيتم على الفور رفع كافة النتائج على الموقع الرسمي للوزارة عبر بوابة النتائج الامتحانية، لتُصبح النتيجة أمام الطلاب والطالبات للحصول عليها برقم الاكتتاب الخاص بهم فقط، وسيتم بعدها على الفور البدء في إجراءات التنسيق لتسجيل الطلاب المستجدين في الكليات والجامعات حسب درجاتهم المختلفة.

نتيجة البكالوريا برقم الاكتتاب

وفور الإعلان عن النتيجة، يُمكنكم الحصول عليها من جميع المحافظات، سواء دمشق أو اللاذقية أو درعا أو حمص من خلال اتباع الخطوات التالية: