نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني “رابط شغال” جميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني “رابط شغال” نوافيكم به الان حيث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات يرغبون على مدار الساعة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي من المخطط على ان تبدأ عمليات اعلانها الكتروني اون لاين بعد ساعات قليلة من الآن على شكل نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول

نتائج الثالث المتوسط 2022 دور اول عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات يرغبون باجراء الاستعلام عنها أون لاين، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد بدءت للاجل البدء فى الإعلان بشكل تدريجي عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول التي سيتم فيها استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لأجل طرح إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بعدما عقدت اختبارات الصف الثالث المتوسط بشكل مؤخر بتطبيق جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة على عقد اختبارات الطلاب بشكل مأمن من أي نوع من نشر عدوى فيروس كورونا أو أي نوع من محاولات الغش داخل اللجان عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 202 دور اول

سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عن نتائج الصف المتوسط بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك فور الدخول على موقع واختيار خانة الاستعلام عن نتائج الطلاب والبدء فى اتباع الخطوات التالية:-