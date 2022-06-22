نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الإمارات التعليمية تمنح مرونة لمديري المدارس الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الإمارات التعليمية منحت في الفترة الأخيرة عن اتخاذ قرار بتقديم موعد إجازة نهاية العام للعام الجاري الجاري 2022م وهذا للهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، وبناءا على ذلك يتم الإعلان عن بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو القادم بدلا من يوم الجمعة الموافق 15 يوليو 2022م وهذا بناءا على قرار صادر عن موعد انتهاء العام الدراسي الجاري، وأضاف إلى ذلك أن مؤسسة الإمارات التعليمية تعلن عن الشروط الأساسية لكي يتم الموافقة على صلاحيات تلك المرونة منها إنجاز المهام الأساسية المطلوبة، وهذا من خلال إدارة مدرسة وروضة قبل المواعيد المحددة، ولذلك تم التأكد من ضمان استمرارية كافة الأعمال الإدارية والتدريسية، والتشغيلية وأعمال الاختبارات.

وقد تجد الإشارة إلى أن تخصيص هذه اللجنة الإشراقية 3 أعضاء برئاسة مدير المدرسة، وبناءا على ذلك سوف يتم التواصل مباشرة هناك إشكاليات حول الرصد والاعتماد، وهذا بعد إجازة العيد مباشرة حتى يوم الجمعة الموافق 15 يوليو القادم 2022م.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة التعليمية وضعت العديد من الأولويات للعمل، وإضافة إنجاز المهام المطلوبة ومن خلال يوم الاثنين الماضي الموافق 20 يونيو الجاري 2022م حتى يوم الجمعة الموافق 24 يونيو الجاري، وهذا فيما يتمثل رصد واعتماد الدرجات لكل الحلقات والمراحل حتى لا يتم التعرض لأي تأخير عند إعلان النتائج.

بالإضافة إلى ذلك أن المؤسسة اوضحت عن أولويات من تاريخ يوم الاثنين الموافق 27 يونيو الجاري 2022م حتى يوم الجمعة الموافق 1 يوليو القادم، وبناءا على ذلك إعلام ممن لديهم اختبار الإعادة الذاتية، وأضاف إلى ذلك أن العمل على إرجاع أجهزة الطلبة لكي يتم إتمام إختبارات الإعادة، وإعداد الجداول المدرسية للعام الأكاديمي القادم، حيث أن تم تنسيق مع المواصلات .

ومن المؤكد أن تجهيز القاعات لجميع الاختبارات التعويضية للطلاب والطالبات والمستهدفين داخل المدارس، وهذا لكي يتم استمرار استلام أجهزة الطلبة إلى ما بعد انتهاء فترة الاختبار التعويضي، وهذا بناءا على جميع التوجيهات المرسلة في الفترة الماضية.

مؤسسة الإمارات التعليمية أكدت عن أهمية التواصل مع جميع أولياء الأمور للطلاب والطالبات وهذا بناءا على حالة انتقال الطلاب والطالبات الى مدرسة أخرى، وأضاف إلى ذلك التواصل مع منسقي محطات الحافلات التابعين لجميع المدارس، وهذا لكي يتم التأكد حول مناطق المدرسة والحافلات أيضاً .