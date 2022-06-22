الجزائر تعرب عن تضامنها مع أفغانستان إثر الزلزال المدمر

جدة - نرمين السيد - وقدمت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الأربعاء، عن تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت ثقتها فى قدرة "الشعب الأفغانى الشقيق" على تجاوز هذه الفاجعة الأليمة، فى ظل التضامن والدعم الضروريين من المجتمع الدولى.

وكان زلزال مدمر قد ضرب، فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، جنوب شرقى أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 950 شخصًا، وإصابة أكثر من 600 آخرين، بحسب أرقام هيئة إدارة الكوارث فى البلاد.