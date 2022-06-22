اليابان تدين استعراض القوة للسفن الحربية الروسية والصينية بالقرب من حدودها

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى، اليوم الأربعاء، إبحار السفن الحربية الصينية والروسية مؤخرًا بالقرب من اليابان "لاستعراضها للقوة"، محذرًا من مثل هذه الإجراءات مثل "قعقعة السيوف" ضد بلاده.





وأكد كيشى، فى تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفى فى بنوم بنيه حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية أبحرت جنوبا قبالة جزر هوكايدو فى المحيط الهادى ثم عبرت مضيق تسوشيما فى جنوب غرب اليابان قبل أن تنتقل إلى بحر اليابان منذ منتصف شهر يونيو الجارى.

كما أشار وزير الدفاع اليابانى إلى أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية تبعت أيضا مسارًا مشابهًا للسفن الروسية، وأعرب عن قلقه إزاء تحرك ما يقرب من 10 سفن روسية وصينية حول الأراضى اليابانية فى مثل هذا التوقيت.

وقال إن ست سفن صينية أخرى مرت بالقرب من محافظة جزيرة أوكيناوا الجنوبية عندما تحركت من بحر الصين الشرقى باتجاه المحيط الهادئ خلال الأيام القليلة الماضية.

تجدر الإشارة إلى ان كيشى يقوم بزيارة تستغرق يومين لكمبوديا لحضور اجتماع مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا عقد فى وقت سابق اليوم.