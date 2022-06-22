الرئيس اللبناني يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلاده ودولة الكويت معربا عن تقديره ل"وقوف المسؤولين الكويتيين دائما الى جانب لبنان لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها الشعب اللبناني". وجاء ذلك خلال استقبال عون لسفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان التي امتدت طوال 15 سنة حيث منحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عون "جدد التأكيد على أن لبنان يسعى الى أفضل العلاقات بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجي ويتمنى لها دوام الامن والاستقرار والتقدم". وقال السفير القناعي في تصريح للاعلاميين إن "هذا الوسام يعبر حقيقة عن أصالة وقوة وعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين التي ضربت مثلا يحتذى بين الدول" معربا عن تمنيه استمرار هذه العلاقات بإشراف وتوجيه قيادة البلدين الشقيقين بدوام التقدم والازدهار لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وردا على سؤال نفى القناعي وجود أي حظر على مجيء الكويتيين الى لبنان موضحا أنه كان قد صدرت سابقا تحذيرات امنية في ظروف انية وقد زالت هذه الظروف مشيرا الى انه قد أبلغ من قبل طيران الشرق الاوسط والخطوط الجوية الكويتية بأنه ستضاف بدءا من الشهر المقبل المزيد من الرحلات الى لبنان لكثرة الطلب عليها من السياح. واعرب عن تمنيه ان ينعم لبنان بالامن والأمان والاستقرار "فهو الوجهة السياحية الاولى لجميع دول الخليج والدول العربية ". كونا

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