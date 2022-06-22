نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة هيونداي اكسنت بقسط شهري 937 ريال بدون دفعة أولي وفترة سداد 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل على سيارة هيونداي اكسنت بقسط شهري 937 ريال ، يقدم بنك الرياض للمواطنين والمقيمين تمويل تأجيري للسيارات مع عدد كبير من المميزات التي يوفرها البنك للتمويل التأجيري مع بعض الشروط الخاصة بالمواطنين والمقيمين ومن ضمن المركبات التي تشمل هذا التمويل هي سيارة هيونداي اكسنت وسيارة هيونداي جي في70 وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية الحصول على هذه المركبة من خلال التمويل التأجيري ببنك الرياض.

مميزات الحصول على التمويل التأجيري بنك الرياض

يقدم البنك التمويل التأجيري للسيارات بمزايا كثيرة للمواطنين والمقيمين بهدف أن يكون هذا المنتج هو الخيار الأفضل والأمثل عند كل من يرغب بالحصول على مركبة بالتقسيط من البنك وقد جاءت أهم مزايا هذا المنتج كالتالي:

يحق للمواطن والمقيم الحصول على التمويل. بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولي. الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى نصف مليون ريال سعودي. إجراءات ميسرة. هامش ربح تنافسي. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة السداد 60 شهر. متوفر مع تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب

احصل على سيارة هيونداي اكسنت من بنك الرياض

يمكنك الحصول على سيارة هيونداي اكسنت من بنك الرياض ودفع قسط شهري 937 ريال سعودي على 60 شهر مع معدل نسبة سنوي يبدأ من 7.96% كما يمكن الحصول على سيارة هيونداي جي في 70 بقسط شهري 2758 ريال سعودي ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 6.25% ويستمر هذا العرض المقدم من البنك حتي تاريخ 30 يونيو 2022.

التقديم الإلكتروني لطلب التمويل

إذا كنت ترغب في الحصول على التمويل من البنك أو الاستفادة من العروض المتوفرة على مركبات هيونداي يمكنك التقديم الإلكتروني عليه من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك الرياض للتمويل التأجيري.

تعبئة نموذج الطلب.

تسجيل الاسم ورقم الهوية والجنسية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ونوع المنتج وسعر المركبة وجميع البيانات المطلوبة.

وإدخال رمز التاكيد.

تأكيد الطلب.

كما يمكن استخدام حاسبة التمويل لمعرفة قيمة القسط الشهري المتناسب مع قيمة التمويل وقيمة المركبة كما يتوفر مجموعة من سيارات تويوتا ومازدا وكيا وللحصول على المزيد من المعلومات يتم التواصل مع البنك عن طريق رقم 8001242020