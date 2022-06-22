“الان” توقعات تنسيق الشهادات المعادلة 2022 || موعد صرف أوراق الشهادات المعادلة 2022

توقعات تنسيق الشهادات المعادلة 2022 يبحث الكثير للتعرف على شروط تنسيق الشهادات المعادلة والأوراق المطلوبة من الشهادة المعادلة وذلك للتقدم للجامعات المصرية وميعاد التقديم وحيث أنه قد تم التصريح من قبل مكتب تنسيق الجامعات الحكومية الخطوات الأساسية لقبول طلاب الشهادات المعادلة وذلك لكل من الحاصلين على الثانوية العامة بالدول العربية أو الأجنبية او المدارس الدولية ومن خلال مقالنا سنتعرف على توقعات تنسيق الشهادات المعادلة 2022.

كيفية صرف الأوراق للطلاب في الشهادات المعادلة 2022

سيتم حصول الطلاب من مكتب التنسيق على مظروف به دليل القبول متضمنا طلب الالتحاق(أول ورقة بالدليل)، ودليل المعاهد الخاصة، كما أنه يوجد به الرقم السري الذي سيقوم الطالب باستخدامه فى تسجيل رغباته.

كما يوجد مكتب التنسيق، بالقاهرة ومقره المدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة– بمنطقة بين السرايات بالجيزة أما عن فرع الإسكندرية بمجمع الكليات بالشاطبى– مبنى كلية الحقوق وأما عنوان المكتب في فرع أسيوط مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

موعد صرف أوراق الشهادات المعادلة 2022

سيتم صرف الأوراق للطلاب في المواعيد المعلن عنها من مكتب التنسيق يوميا من الساعه التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية ، سوف يبدأ تنسيق الشهادات المعادلة في شهر يونيو 2022 حسب جدول المواعيد.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق الشهادات المعادلة

حيث أنه بعد أن يتم صرف الأوراق، يجب عليه تسجيل رغباته وأيضاً المواد التى درسها والدرجات الحاصل عليها

يجب على الطالب طباعة رغباته ومجموعة المواد التى درسها والتى قام بتسجيلها على الموقع.

استكمال باقي الأوراق والذهاب مرة أخري لمكتب التنسيق لتسليم الأوراق طبقاً للمواعيد التى يحددها.

يمكننا زيارة خدمة التنسيق الإلكتروني ويمكن للطالب مراجعة ما ورد بهذا الدليل فى الفصل الثاني تحت عنوان معلومات وإرشادات عن خدمة التنسيق الإلكتروني.

يجب على كل طالب ملء الأوراق التي صرفها من مكتب التنسيق وذلك بكتابة بياناته على المظروف.

الأوراق المطلوب من طلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية والاجنبية

شهادة النجاح الأصلية ولا يقبل صورة ولا صورة طبق الأصل منها.

طلب الالتحاق للتقدم للكليات المصرية.

أصل شهادة الميلاد المصرية.

المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره.

نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات التي يرغب بها الطالب للالتحاق بها، والمواد التي درسها الطالب.

بطاقة التسجيل اليدوية التي تم صرفها مع الملف بعد ملئها.

أوراق خاصة بالطلاب للحاصلين على شهادات أجنبية